Стало известно, кто купит McDonald’s в России The Bell: McDonald’s в России может выкупить родственник Назарбаева или сибирский бизнесмен

Российский бизнес компании McDonald’s, которая объявила об окончательном уходе из страны, может выкупить родственник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Кайрат Боранбаев, или нефтяник из Новокузнецка Александр Говор, сообщает The Bell со ссылкой на источники. Им принадлежат франчайзи McDonald’s в России. Ожидается, что официально о сделке могут объявить в четверг, 19 мая.

Всего в России три франчайзи McDonald’s, которыми владеют «Региональная сеть предприятий питания» («СПП»), ООО «ГиД» и ООО «Развитие Рост», относящееся к холдингу «Росинтер». Первая принадлежит Боранбаеву, вторая — Говору, а в «Росинтере» сообщили, что не будут заниматься развитием McDonald’s в России.