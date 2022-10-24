Стало известно, кто возглавит Росбанк Зампред правления Росбанка Воеводина с ноября сменит Полякова на должности председателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя правления Росбанка Наталья Воеводина с 1 ноября приступит к исполнению обязанностей главы банка вместо Ильи Полякова, говорится на сайте финансовой организации. Назначение вступит в силу после одобрения Банком России. Подчеркивается, что члены Совета директоров Росбанка выразили уверенность в том, что под руководством Воеводиной компания продолжит успешно работать и развивать бизнес на российском рынке.

Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Натальи Воеводиной председателем правления Росбанка. Это назначение вступит в силу после одобрения Банком России. <...> Наталья приступит к исполнению обязанностей председателя правления Росбанка 1 ноября 2022 года, — сказано в сообщении.

Поляков проработал в Росбанке 10 лет, 4,5 года из которых — в должности председателя правления. Полякова, будучи зампредом, курировала управление и развитие операционной деятельности, информационные технологии, централизованное управление данными и инновациями.

Ранее стало известно, что функции Ростуризма переданы Минэкономразвития. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное назначение экс-главы ведомства Зарины Догузовой на новый пост будет зависеть от нее, а также от предложений, которые уже сделаны или еще будут сделаны. Догузова занимала должность руководителя Ростуризма с 2019 года.