Стало известно, кто станет новым владельцем части активов группы QIWI РБК: часть бизнеса группы QIWI купит Т-банк

Часть бизнеса группы QIWI намерен выкупить Т-банк, пишет РБК со ссылкой на представителя финансовой организации. Речь об ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии». Компании входят в группу ROWI, которая, в свою очередь принадлежит холдингу «Киви». Т-банк выкупит контролирующую долю (51%) в компаниях. Стороны уже подписали соглашение о сделке. Она будет завершена после одобрения ФАС.

Стороны уже подписали соответствующее соглашение. Сделка будет завершена после получения согласия ФАС. Коммерческие условия сделки не раскрываются. <...> Команда ROWI сохранит автономность и продолжит развивать бизнес компании, — приводит агенство слова собеседника.

О ликвидации АО «КИВИ Банк» стало известно в начале апреля. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы. Финансовая организация выступала оператором популярного платежного сервиса QIWI-кошелек. В суде представитель временной администрации банка заявил, что активы компании оцениваются в 68,3 млрд рублей.