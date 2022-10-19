Названо число оставшихся в России международных брендов NF Group: в России остались работать 17 международных брендов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В России после ребрендинга или продажи бизнеса продолжили работу 17 международных брендов, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение консалтинговой компании NF Group (ранее — Knight Frank Russia). При этом более 15 иностранных брендов объявили об уходе, еще более 180 заявили о приостановке деятельности.

Кроме того, было зафиксировано несколько «переоткрытий» под новыми брендами ритейлеров, приостановивших операционную деятельность: L’Occitane («Л’Окситан»), OBI (ОБИ), McDonald’s («Вкусно — и точка»), бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay компании LPP Group (RE, CR, M, «Син», «Хс»), CCC (Obuv), Mango и другие, — сказано в пресс-релизе.

Также сообщается, что за девять месяцев 2022 года на рынок вышли только пять международных брендов, что на 55% ниже аналогичного периода 2021 года, когда в Россию пришло 11 новых ретейлеров. Между тем о выходе на российский рынок переговоры ведут международные компании из стран-партнеров России: Казахстана, Белоруссии, Армении и Турции. Площади в торговых центрах активно занимают и отечественные бренды.

Ранее сообщалось, что за первые две недели августа количество посетителей в торговых центрах Москвы уменьшилось на показатели от 9% до 39% по сравнению с тремя предыдущими годами. При этом августовские распродажи и временное открытие сети H&M не смогли поддержать посещаемость ТЦ. Эксперты связывают падение посещаемости с уходом многих иностранных брендов с российского рынка.

В отчёте Mall Index отмечается, что с начала года торговые центры по всей России посетили на 6% меньше граждан, чем в 2021 году, и на 20% меньше, чем в 2019 году.