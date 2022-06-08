Стало известно, когда Zara вернется в Россию «Известия»: магазины Zara могут возобновить работу в России в июне

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Zara Home, Stradivarius, Oysho и Massimo Dutti, планирует возобновить работу части магазинов в России уже этим летом, заявила директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева. Однако, по ее словам, которые приводят «Известия», точной даты возвращения холдинга на российский рынок нет.

Эксперт добавила, что возобновление работы именно летом логично с точки зрения бизнеса, поскольку впереди начало делового сезона. Это позволит реализовать оставшийся товар и в осенний период начать продажи новой коллекции, продолжила она.

В свою очередь глава ретейл-департамента Core.XP Марина Малахатько сообщила изданию, что возвращение на российский рынок будет происходить постепенно, но первые торговые точки могут открыться уже в июне.

В начале марта Inditex приостановила торговлю в РФ, закрыв магазины и прекратив онлайн-продажи. Об этом компания сообщила в заявлении испанскому регулирующему органу. Известно, что ей принадлежит более 500 торговых точек по всей России.