Стало известно, когда в российских ресторанах закончится запас алкоголя СМИ: осенью в российских ресторанах закончится запас алкоголя

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что запасов импортного алкоголя российским ресторанам хватит лишь до осени, пишет «Газета.Ru». По его словам, на складах крепкого алкоголя уже почти нет, и он есть только в ресторанах, которые заранее им закупились.

Омбудсмен пояснил, что крепкий алкоголь поставляли в Россию не мелкие фирмы, а компании, владеющие заводами Diageo, Brown-Forman, Pernod Ricard, Bacardi Martini и другими. Сейчас эти фирмы остановили поставки, и для восполнения объемов импортного алкоголя в РФ нужен обходной путь поставки его через третьи страны, жесткие правила и регулирование.

Сейчас допродаются склады, где остались какие-то партии. Алкоголь объективно заканчивается, и когда пойдет новый и откуда — никто не знает, — заключил Миронов.

Ранее руководитель проекта «Экспортный бренд российского вина» Павел Майоров заявил, что по причине санкций и проблем с логистикой с полок российских магазинов может пропасть до 60% иностранного вина. Отечественные производители смогут восполнить лишь часть этого объёма. Между тем дистрибьюторы и сети для внутреннего рынка России уже выкупили у большинства отечественных производителей весь объём, даже тот, который ещё не произведён.