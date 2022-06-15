Стало известно, когда Сбербанк вернет сервис бесконтактной оплаты телефоном Сбербанк вернет бесконтактную оплату телефоном в IV квартале 2022 года

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Сбербанк намерен к IV кварталу 2022 года вернуть сервис бесконтактной оплаты с помощью SberPay, сообщил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Он уточнил, что это получится сделать на смартфонах с Android.

У нас есть SberPay как способ интернет-платежей, он продолжает работу, и мы видим рост пользователей. А в четвертом квартале мы планируем вернуть на Android SberPay как способ оплаты телефоном, — сказал Царев.

Он отметил, кто компания не может сделать то же самое для владельцев смартфонов на IOS. По словам Царева, это закрытая система, однако для таких клиентов есть альтернатива. «Сбер» предлагает им пользоваться SberPay QR.

Царев заявил, что согласно данным аналитиков компании, число клиентов, пользующихся этой функцией, растет.

В апреле Сбербанк сообщил об ограничении оплаты картами «Мир» через SberPay. Тогда представители компании объяснили это решением технического партнера и пообещали «в скором времени восстановить сервис».