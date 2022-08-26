Стало известно, когда Макфлури вернется в рестораны преемника «Макдоналдса» Морженое «Айс Де Люкс» появится во «Вкусно — и точка» 29 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мороженое «Айс Де Люкс», являющееся аналогом Макфлури в сети «Вкусно — и точка», российского преемника «Макдоналдс», появится в меню 29 августа, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Представители ресторанов быстрого питания сообщили, что к этому дню будут продаваться десерты только с ананасовым топингом, позднее появится еще несколько вкусов.

Уже начались продажи «Айс Де Люкс Ананас» во всех предприятиях, кроме Дальнего Востока, но до 29 августа мороженное появится по всей России, — рассказали в компании.

В пресс-службе добавили, что «Айс Де Люкс» будут продавать круглосуточно.

В конце июля генеральный директор сети Олег Пароев пообещал, что «Вкусно — и точка» в ближайшее время представит аналог Макфлури и Бигмака. Он добавил, что в настоящее время идет работа по созданию наборов еды для детей «Хэппи-Мил».

Ранее стало известно название «Колы» у преемника Макдоналдс. Компания зарегистрировала два нейминга — «ТочкаКола» и «Кола — и точка». Для детских наборов с игрушкой «Вкусно — и точка» хочет сделать название «Кидс Комбо».