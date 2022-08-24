Стало известно, когда IKEA вернется в Россию ТАСС: IKEA вернется в Россию в течение двух лет

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Владельцы нидерландской компании IKEA не собираются продавать свой бизнес в России и планируют вернуться в ближайшие два года, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к компании источник. Отмечается, что это станет возможным как только в мире сменится экономическая обстановка и все основные санкции с России будут сняты

IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления, — говорится в сообщении источника.

Также он подчеркивает, что все 700 сотрудников IKEA продолжат свою работу, а сами магазины будут закрыты до официального возвращения. За время отсутствия IKEA на российском рынке, помещения магазинов могут быть сданы в аренду.

15 августа IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи для россиян. Магазины компании останутся закрытыми, однако будут работать отделы по выдаче оформленных заказов, а также отделы возврата и обмена товаров. Вернуть купленные после 5 июля товары можно в стандартном порядке — в течение двух недель после покупки. Гарантийный срок же составляет два месяца, если иное не предусмотрено производителем товара.