Стало известно, каких специалистов не хватает российским казино Российские казино сообщили о нехватке крупье и хостес

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Российский игорный бизнес испытывает нехватку кадров, сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС). Дефицит профессиональных специалистов, в том числе крупье и хостес, составляет 15% и может вырасти до 25% на фоне расширения отрасли.

К началу 2024 года в «Красной Поляне», «Сибирской Монете» и «Приморье» насчитывалось более 4,2 тысячи работников, однако для полного укомплектования заведениям не хватает еще около 760 человек — 15% от всего трудового фонда. Особая востребованность наблюдается в отношении узкопрофильных специалистов, таких как крупье, дилеры, инспекторы, аттенданты слот-залов и кассиры.

Большое количество свободных вакансий наблюдается и в сфере гостеприимства, которая имеет неразрывную связь с казино. Игровые зоны находятся в активном поиске специалистов гостевого сервиса, официантов, барменов, горничных и хостес.

Вместе с тем прогнозируется рост дефицита кадров до 1,5 тысячи сотрудников, что составит около 26%. Это связано с предстоящим расширением игорных зон.

Ранее сообщалось, что посещаемость российских казино в новогодние праздники выросла на 68% по сравнению с 2023 годом. По данным АИРИС, больше всего увеличилась посещаемость казино, расположенных в игорной зоне «Красная Поляна». Всего в казино побывали около 84 тысяч гостей.