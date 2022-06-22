Стало известно, как зарубежные страны «переманивают» российский бизнес

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие предприниматели из России после начала спецоперации начали закрывать свои российские отделения и переезжать в зарубежные страны. Чтобы «переманить» к себе бизнесменов, ряд государств ввели специальные условия и запустили новые инвестиционные программы. Как сообщает журнал «Компания», ОАЭ, например, ввели послабления для получающих «золотые» и «зеленые» визы.

Особо отличились Объединенные Арабские Эмираты — там ввели послабления для получающих «золотые» и «зеленые» визы. Так, претендующие на 10‑летний статус Golden Residence должны инвестировать в госпрограммы от $2,7 млн или приобрести недвижимость от 2 млн дирхамов, — пишет издание.

Уточняется, что сделка может быть совершена на кредитные деньги, выданные местным банком. Помимо этого, основатели стартапа с годовой выручкой от 1 млн дирхамов также могут претендовать на «золотой» паспорт. Шри-Ланка, в свою очередь, запустила особую программу по инвестиционным визам, которая позволяет автоматически открывать счета в стране и вести бизнес. Согласно такой мере поддержки предпринимателей, любой иностранец, который внесет на депозит в лицензированном ланкийском банке не менее $100 тысяч получит 10-летний вид на жительство.

24 марта МВД России отменило все плановые проверки малого и среднего бизнеса, за исключением ревизий, касающихся непосредственно вопросов обеспечения безопасности. Эти меры призваны минимизировать административное давление на малый и средний бизнес.

При этом президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что необходимо на постоянной основе отказаться от плановых проверок бизнеса, работа которого не связана с риском причинения вреда гражданам и окружающей среде. По его словам, число таких ревизий после введения моратория снизилось в шесть раз, количество нарушений тоже снизилось, что говорит о зрелости бизнеса.