Стало известно, как ушедшие компании продолжают зарабатывать в России Bloomberg: часть ушедших иностранных компаний сделала ребрендинг в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть иностранных структур сделала ребрендинг российского бизнеса и продолжает зарабатывать в РФ, информирует Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков. Так, Coca-Cola перешла под управление Multon Partners, которая принадлежит британской «дочке» фирмы. Россияне могут знать продукцию компании под названием «Добрый Cola».

Прибыль от продажи напитков под указанным брендом переместилась из американской компании в дочернюю британскую. Аналогичным образом поступили корпорации PepsiCo, Danone, Carlsberg, Benetton Group и Auchan. Так, PepsiCo выпускает продукцию под брендами Evervess и Frustyle вместо Mirinda. Доходы от компании благодаря этому выросли на 12% в годовом выражении.

Бренд «Добрый Cola», в свою очередь, занимает 14% рынка. Такой показатель делает газированный напиток самым популярным в России.

Ранее стало известно о ликвидации дочерней компании шведского ретейлера H&M в России. Соответствующая выписка появилась в ЕГРЮЛ. Компания ООО «Эйч энд Эм» являлась основным юридическим лицом в стране. В выписке уточняется, что единственным ее владельцем с 2020 года выступала шведская H&M Hennes & Mauritz.