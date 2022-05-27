Стало известно, как могут назвать «Макдоналдс» «Макдоналдс» подал в Роспатент заявки на названия «Свободная касса» и «Весело и вкусно»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Сеть ресторанов «Макдоналдс» в России могут назвать «Свободная касса» или «Весело и вкусно». Компания рассматривает пять вариантов нового названия и уже подала заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В базе Роспатента, по данным агентства, есть четыре заявки, среди которых «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса», пятую найти не удалось.

Но окончательного решения, какое из них (названий. — NEWS.ru) будет выбрано, пока нет. Ни одно из названий не похоже на «Макдоналдс». Скорее всего, будет выбрано схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети, — сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что от некоторых названий уже пришлось отказаться, потому что правами на них владеют другие юридические лица. Компания выбрала пять вариантов намеренно, чтобы избежать патентного троллинга.

После ухода «Макдоналдс» из России по стране закрылось около 850 ресторанов, в том числе и самый первый, на Большой Бронной в Москве. Бизнес был продан действующему лицензиату Александру Говору, который сможет управлять ресторанами под новым брендом.

В Москве «Макдоналдс» откроется 12 июня. По словам мэра столицы Сергея Собянина, после ребрендинга кардинальных перемен в меню не предвидится, оно останется привычным, потому что почти все поставщики продуктов российские.