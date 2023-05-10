Прибыль госкомпаний рухнула в 2022 году РБК: прибыль госкомпаний в России снизилась на 52% в 2022 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прибыль российских государственных компаний в 2022 году снизилась на 52% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,136 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Согласно исследованию, на конец 2022 года в федеральной собственности находилось 507 акционерных обществ, годом ранее их было 646. При этом примерно 66% госкомпаний удалось закончить год с чистой прибылью.

По данным Росстата, за год из-за антироссийских санкций прибыль бизнеса в целом в стране сократилась на 12,6%, до 25,93 трлн рублей. Таким образом, прибыль за год больше сократилась у госкомпаний, чем у коммерческого бизнеса, заключили эксперты.

Как утверждают специалисты из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), доля госсектора в экономике России за 2021 год составляла 56% от ВВП. Этот показатель являлся рекордным за всю историю современной России. При этом статистика за 2022 год по-прежнему не приводится.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль 27 крупнейших российских авиакомпаний на фоне западных санкций за 2022 год составила рекордные 87,8 млрд рублей. Этот показатель почти в три раза выше, чем за 2021 год. Росту объема чистой прибыли способствовала поддержка государства авиаотрасли и оптимизация расходов. Прибыль также выросла из-за сокращения множества прямых зарубежных рейсов из России, благодаря чему на оставшихся международных маршрутах выросли тарифы.