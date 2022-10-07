Стало известно имя нового владельца Lamoda GFG: новым владельцем Lamoda станет глава Stockmann Яков Панченко

Фото: Shutterstock

Сингапурский холдинг Global Fashion Group (GFG) сообщил о продаже Lamoda в России, Казахстане и Белоруссии владельцу российских магазинов Stockmann Якову Панченко, сказано в сообщении компании. Закрытие сделки, как указано в письме, ожидается в ближайшие месяцы, пишет «Коммерсант».

GFG ожидает выручку в размере около €100 млн в дополнение к стоимости денежных средств, хранящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года, — сказано в сообщении компании.

Еще в апреле 2022 года СМИ сообщали, что GFG прекратил инвестировать в Lamoda из-за СВО на Украине. Также холдинг приостановил строительство второго склада онлайн-ретейлера в России.

По информации «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Купишуз» (бренд Lamoda) в 2021 году приблизилась к отметке в 48,5 млрд рублей. Убыток составил — 631 млн рублей.

Руководитель ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько полагает, что Панченко покупает стоящий IT-продукт, так как Lamoda была нужна бизнесмену для развития сети магазинов «Стокманн». Она также отметила, что предприниматель настроен на заключение сделки со «Сбером», которая сорвалась из-за начала военной операции на Украине.

Компания «Яндекс» 12 сентября закрыла сделку по покупке Delivery Club и продаже «Дзена» и «Новостей», новым владельцем стал VK. В этот же день пользователи, заходящие на страницы yandex.ru или zen.yandex.ru, были автоматически перенаправлены по адресу dzen.ru.