Стало известно, что привлекает бизнесменов в Подмосковье

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«Яндекс» отказывается устанавливать на свои сайты счётчики выбранной в качестве измерителя аудитории Рунета исследовательской компании Mediascope, пишет РБК со ссылкой на источник в компании. Там приняли решение передавать напрямую в Mediascope данные.

«Яндекс» ограничится передачей «достаточного для анализа аудитории набора обезличенной информации» об аудитории своих площадок. По словам представителя компании, детали предоставления такой информации пока находятся на стадии проработки. Он также добавил,...