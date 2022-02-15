Стало известно, что привлекает бизнесменов в Подмосковье
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:40, 15 февраля 2022
Щербинский лифтостроительный заводФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Московской области большой рынок труда, значительное количество мер поддержки бизнеса и развитая инфраструктура, сообщил в интервью генеральный директор Корпорации развития Московской области (КРМО) Владимир Слипенькин РИАМО. По перечисленным причинам предприниматели и выбирают этот регион, считает он.
Ключевые причины, по которым инвесторы выбирают Московскую область для создания или расширения своих производств, это, во-первых, то, что Москва и Московская область — крупнейшая агломерация не только в России, но и в Европе, где проживает более 20 млн человек. <...> Московская область — финансово крепкий регион, с хорошей собственной доходной налоговой базой и механизмами для развития инфраструктуры. Действующие меры и новые программы государственной поддержки, наличие высокопрофессиональных кадров, удобная логистика и развитая инфраструктура региона создают максимально комфортные условия для работы инвесторов в Московской области, — сказал Слипенькин.
Он добавил, что большой рынок труда особенно важен для крупных производств.
Ранее сообщалось, что пятая волна коронавируса снова поставила бизнес в условия выживания. Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов выразил мнение, что малому и среднему бизнесу необходимо простить долги по налоговым платежам за период пандемии, а также провести ковидную амнистию.