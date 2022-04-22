Стало известно, кто будет исполнять обязанности руководителя ЛУКОЙЛа

Стало известно, кто будет исполнять обязанности руководителя ЛУКОЙЛаИсполняющим обязанности президента ЛУКОЙЛа назначен Вадим Воробьёв
Исполняющим обязанности президента компании ЛУКОЙЛ назначен Вадим Воробьёв. Занимать этот пост ему предстоит до 30 мая — тогда акционеры утвердят нового главу, передаёт «Коммерсант».
Воробьёв
Ранее 206 российских физических и юридических лиц появились в обновлённом списке санкций, введённых Великобританией, в числе которых был и экс-президент ЛУКОЙЛа, и глава «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарёв. Последний накануне также покинул свой пост из-за санкций.