Стало известно, кто будет исполнять обязанности руководителя ЛУКОЙЛа

Исполняющим обязанности президента компании ЛУКОЙЛ назначен Вадим Воробьёв. Занимать этот пост ему предстоит до 30 мая — тогда акционеры утвердят нового главу, передаёт «Коммерсант».

Воробьёв работает в ЛУКОЙЛе более 20 лет. С 2018 года он занимал должность вице-президента. На новое место он перешёл после ухода на фоне западных санкций Вагита Алекперова, досрочно сложившего полномочия.

Ранее 206 российских физических и юридических лиц появились в обновлённом списке санкций, введённых Великобританией, в числе которых был и экс-президент ЛУКОЙЛа, и глава «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарёв. Последний накануне также покинул свой пост из-за санкций.