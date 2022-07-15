«Сталинские принципы»: аналитик о промышленном суверенитете Мантурова Аналитик Разуваев: промышленность в России будет развиваться по «сталинским принципам»

Фото: Пресс-служба ГД РФ

Денис Мантуров

Чтобы в нынешних санкционных условиях решить стоящие промышленные задачи, в том числе в машиностроении, Россия будут применять «сталинские принципы», заявил в беседе с NEWS.ru член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, они основаны на том, что изделие должно быть качественным и дешевым. Эксперт подчеркнул, что в данной ситуации, чтобы достичь поставленных целей, не нужно производственную нагрузку делегировать иностранным партнерам.

В российском ВПК до сих пор работают еще сталинские принципы. Они основаны на том, что изделие должно быть качественным и дешевым. Так вот, эти методы и будут применяться в решении стоящих перед нашей Родиной задач, в первую очередь в машиностроении, — сказал Разуваев

Он добавил, что западные страны перестали быть партнерами России и «совершенно ясно, что нужно производить свои газовые турбины и нефтетанкерный флот».

Стоит отметить, индустриализация в СССР (1929–1941) проводилась при технической поддержке немецкой компании Siemens-Schuckertwerke AG, американских General Electric и Ford и британской Austin Motor Company, а также их инженеров. Такие крупные промышленные объекты, как Магнитогорский металлургический комбинат, были спроектированы иностранными компаниями, например Arthur G. McKee and Co.

В ходе внеочередного пленарного заседания Госдумы вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что правительство России намерено совершить поворот от «абсолютно рыночной промышленной политики» к политике обеспечения технологического суверенитета. По его словам, этот вопрос обсуждался на заседании кабмина под председательством премьера Михаила Мишустина.