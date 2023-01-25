Стали известны сроки открытия магазинов Zara под новым названием «Москва 24»: магазины сети Zara откроются в России под новым названием через 10 дней

Магазины Zara откроются под новым названием через 10 дней, сообщает «Москва 24» со ссылкой на свои источники. Новый владелец будет продавать одежду для всей семьи под вывеской Maag.

Сообщается, что подготовка к открытию магазинов идет с декабря 2022 года, на сайтах объявлений есть соответствующие вакансии.

О том, что магазины Zara и Bershka будут работать в России под обновленными брендами, новые владельцы сообщали еще в начале ноября. В компании заявляли, что сделка позволит сохранить значительное число рабочих мест, созданных Inditex в России, поскольку она включает передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами.

В декабре российское отделение международной компании от имени юрлица «Новая мода» зарегистрировало ряд доменов, в названии которых присутствует слово maag, а также vilet, dub, ecru. Собеседники «Коммерсанта» сообщают, что Daher Group уже отшивает новые коллекции, которые разрабатывались при участии представителей Inditex. Испанское издание об индустрии моды Modaes также писало о подготовке к открытию в России магазинов Maag и Vilet.