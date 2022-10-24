Стали известны подробности продажи фабрик IKEA в двух российский городах Покупкой фабрик IKEA в Тихвине и Великом Новгороде интересуются шесть компаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупкой фабрик IKEA в Тихвине и Великом Новгороде интересуются шесть организаций, заявил в беседе с NEWS.ru органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов. По его словам, потенциальные покупатели уже осматривают производственные здания и в ближайшее время они могут быть проданы. Несмотря на это, IKEA держит в тайне решение о покупке.

Прибыли визитеры, ходили, смотрели и исчезли. Менеджеры среднего звена утверждают, что их шесть (компании, потенциальные покупатели), будут по две компании в течение трех дней смотреть. <...> Решение о покупке компания держит в тайне, идет работа с общественностью, проводятся опросы работников, — утверждает Илларионов.

Также он рассказал, что сотрудники производственных предприятий вышли на работу. Они трудятся в полсилы — неделю приводят фабрику в работоспособный вид, неделю отдыхают. Также они проверяют оборудование и настраивают рабочие места для новых потенциальных покупателей.

Ранее главный исполнительный директор Ingka Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин заявил, что руководство компании уволило порядка 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников в России в связи с приостановлением своей деятельности на территории страны. Он назвал текущий год «бросающим вызов» сети. Еще одной причиной затруднительной для компании ситуации топ-менеджер назвал инфляцию.