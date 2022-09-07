Стали известны первые результаты работы «зонтичных» поручительств МСП: за первый год работы «зонтичных» поручительств бизнес получил кредиты на 180 млрд рублей

За первый год работы программы «зонтичного» поручительства более 21 тысячи предпринимателей с его помощью получили кредиты на общую сумму свыше 180 млрд рублей, сообщили в «Корпорации МСП» (федеральная корпорация по развитию среднего и малого предпринимательства). По данным компании, это рекордный показатель на все время.

Это стало рекордным показателем за все время работы Корпорации. Для сравнения: в 2020 году гарантии получили 1,7 тысячи предприятий на 126 млрд рублей, — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он отметил, что долю микро- и малого бизнеса пришлось 98% кредитов с господдержкой. По его словам, 80% из них было выдано на оборотные цели, и около 27% займов получили представители обрабатывающей отрасли. Исаевич считает, что малые компании являются нежелательными клиентами для банков в то время как 90% предприятий развиваются и работают за счет заемных средств.

Как раз для того, чтобы увеличить шансы малых компаний на банковское финансирование под адекватные, а не потребительские ставки, ровно год назад мы по поручению Президента [Владимира Путина] запустили механизм «зонтичных» поручительств, — пояснил гендиректор.

В топ-5 регионов, где воспользовались «зонтичными» поручительствами, вошли Приморский и Хабаровский края, республики Саха (Якутия) и Бурятия, а также Сахалинская область. Исаевич отметил, что каждый четвертый займ пришелся на бизнес, который без «зонтичных» поручительств никогда бы не получил его.

Напомним, что «зонтичный» механизм поручительств — это упрощенный способ получить займ, если у бизнесмена не хватает залога для получения финансирования, поручительство в качестве аналога гарантии предоставляется Корпорацией МСП. Основными параметрами процедуры являются покрытие до 50% суммы кредита, размер поручительства по кредиту одного заемщика или группы связанных заемщиков — до 1 млрд рублей, срок кредита — не более 180 месяцев.

Инициатива создания зонтичных поручительств принадлежит Путину. В 2021 году в ходе Петербургский международного экономического форума (ПМЭФ) глава страны предложил «Корпорации МСП» взять на себя часть рисков малого и среднего бизнеса, сделав для них кредит более доступным. Предполагалось, что это позволит предпринимателям привлечь дополнительный ресурс на развитие в размере не менее 600 млрд рублей до 2024 года.