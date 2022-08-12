Стала известна прибыль IKEA от распродажи в России Прибыль IKEA от распродажи в России могла составить 50 миллиардов рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шведская сеть IKEA в ходе распродажи в России могла заработать около 50 миллиардов рублей, сообщила руководитель агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская в разговоре с «Лентой.ру». В 2021 году сеть заработала в России 157,2 миллиарда рублей, что примерно равняется 6,2% от глобальной выручки IKEA.

Средний годовой темп роста выручки с 2017 года составляет порядка 20%. Если предположить, что на складках компания держала не более трехмесячного объема продаж к моменту начала распродажи, то объем выручки финальной распродажи может достигнуть 45-50 миллиардов рублей, — рассказала Добровольская.

15 июня в пресс-службе сети раскрыли детали продажи бизнеса и ухода с российского рынка. Компания начала искать новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

31 июля на сайте IKEA появилось сообщение о возобновлении онлайн-распродажи товаров. Тогда личный кабинет и список покупок были еще недоступны, доступ к оформлению заказов оставался закрытым. Согласно распространившемуся в Сети заявлению, причиной ограничений компания назвала «временное отсутствие интервалов».

Позже стало известно, что IKEA завершит онлайн-распродажу товаров в России через 15 августа. Уточняется, что физические точки продаж останутся закрытыми.