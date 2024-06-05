Стала известна реакция Тимати на возможное возвращение Starbucks в Россию Тимати заявил, что планы Starbucks на возвращение в Россию его не интересуют

Фото: Юлия Егорова/Росконгресс

Тимур Юнусов

Возможное возвращение в Россию американской компании Starbucks Corporation совсем не интересуют репера и бизнесмена Тимура Юнусова (Тимати), сообщает Telegram-канал SHOT. В комментарии каналу он отметил, что кофейня Stars Coffee, где он является совладельцем, работает лучше, чем американская.

Вообще не интересуюсь этой компанией, потому что этой компании нет на рынке. На рынке есть Stars Coffee, — заявил он.

По словам музыканта, у Stars Coffee открыто более 120 точек. И если в первый год были убытки, то теперь, прирост над Starbucks составляет 5%.

Ранее стало известно, что Starbucks Corporation подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявки на регистрацию 14 товарных знаков в России. Согласно базе данных Роспатента, заявки направлялись с конца мая по 1 июня 2024 года.

В марте 2022 года сеть кофеен Starbucks приостановила деловую активность в России. Также остановились поставки продукции на территорию страны. Позднее компания ушла с российского рынка. Ее активы в РФ приобрели ресторатор Антон Пинский, Тимати и компания «Синдика». Так и появилась в России сеть кафе Stars Coffee.