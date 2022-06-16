Стала известна доля ушедших из России американских компаний Глава Американской торговой палаты в России: 85% компаний решили остаться в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Только 11% американских компаний завершили работу на российском рынке, заявил на Петербургском международном экономическом форуме президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его мнению, которое приводит ТАСС, СМИ освещают этот вопрос «как катастрофу, которая реально не происходит», тогда как большинство компаний продолжают работу со всеми российскими союзами и объединениями.

Сейчас 85% наших компаний решили остаться в России. Только 11% ушли. Еще 4% думает, — сказал Эйджи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зарубежные инвесторы были вынуждены прекратить деятельность в России из-за «беспрецедентного» давления в своих странах. По его словам, многие компании по-прежнему сохраняют заинтересованность в российском рынке и готовы вернуться сюда при первой же возможности.