Стал известен покупатель бывшего завода грузовиков Volvo в Калуге «Интерфакс»: завод Volvo в Калуге приобретет группа «Промышленные инвестиции»

Фото: Максим Шеметов/ИТАР-ТАСС

Линия сборки грузовых автомобилей на заводе Volvo в Калуге

Покупателем бывшего завода компании Volvo в Калуге выступит группа компаний «Промышленные инвестиции», близкая к бизнесмену Дмитрию Стрежневу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. По его данным, одной из сторон сделки выступит АО «Автомобильное моторное общество» (АМО), которое рассматривает автозавод «Урал» в качестве потенциального партнера.

Источник агентства отмечает, что группа «Промышленные инвестиции» была создана недавно. Она состоит из ведущих разработчиков и производителей на рынке строительно-дорожных, сельскохозяйственных и других машин. Кроме того, группа компаний владеет сетью сервисных центров в российских регионах. Предполагается, что АМО инвестирует в возобновление производства на бывшем заводе Volvo в Калуге и обеспечит достаточный уровень локализации выпускаемой продукции.

В долгосрочной перспективе предполагается расширение модельного ряда и привлечение зарубежных бизнес-партнеров с последующим углублением уровня локализации новой техники, — добавил источник.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров ранее заявил, что активы шведского автоконцерна Volvo в РФ были проданы российским инвесторам без опциона на обратный выкуп. В настоящее время на калужском заводе ведутся работы по скорейшему перезапуску производства.