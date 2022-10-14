Стал известен новый владелец «Авито» Kismet Capital Group Таврина выкупит 100% «Авито» у Naspers

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Новым владельцем площадки для покупки и продажи товаров «Авито» станет группа Kismet Capital Group, принадлежащая Ивану Таврину. По данным «Ведомостей», предыдущий владелец сайта инвестхолдинг Naspers продаст сервис за 151 млрд рублей.

Сообщается, что Kismet Capital Group получила соответствующие разрешения ФАС и правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Указывается, что сделка и расчеты по ней находятся на финальной стадии.

Кисмет рассматривает Авито как стратегический актив, который полностью отвечает нашим принципам инвестирования в высокотехнологичных лидеров рынка с потенциалом дальнейшего роста, — сказал Таврин.

Новый владелец Avito Kismet Capital Group была основана в 2016 году Тавриным, экс-гендиректором «Мегафона». Группа инвестировала в такие крупные проекты как HeadHunter, Cian и Ozon. В настоящее время Kismet владеет развлекательным холдингом «Медиа-1», в который входят детский телеканал Disney Channel, музыкальный телеканал Муз-ТВ и развлекательный телеканал «Ю», а также компании-операторы цифровой наружной рекламы, радио и телекоммуникационной инфраструктуры.

Отметим, что весной 2022 года сервис Avito был выставлен на продажу, о чем в мае объявила нидерландская инвесткомпания Prosus, входящая в Naspers.