В ВТБ отреагировали на новые санкции США В ВТБ расценили санкции США как очередную попытку давления на бизнес

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые санкции, введенные США в отношении аффилированных с ВТБ компаний, являются политизированным решением и очередным доказательством давления на бизнес, сообщили NEWS.ru в пресс-службе банка. Там также отметили, что это не отразится на работе кредитной организации. ВТБ находится под санкциями с февраля 2022 года, и смог адаптироваться к новым условиям, подчеркнули в банке.

Введенные в отношении аффилированных с ВТБ компаний санкции США — очередное доказательство желания оказать давление на бизнес, партнеров и контрагентов с целью получения собственной выгоды. Это политизированное решение, которое, впрочем, не особо скажется на нашей работе. Сам ВТБ живет под санкциями с февраля 2022 года. Адаптироваться мы умеем, — сообщили в пресс-службе.

В компании «Норникель» сообщили NEWS.ru, что не комментируют информацию о введении США санкций против Владимира Потанина.

15 декабря Соединенные Штаты Америки ввели санкции против основного владельца «Норникеля» Потанина, первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко а также 29 российских губернаторов. Кроме того, в черный список попали «Интеррос», Росбанк, ВТБ и ряд других организаций.