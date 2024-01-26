Спрос на облигации «Совкомбанк Факторинг» превысил предложение в 4 раза

Фото: Совкомбанк

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Книга заявок по выпуску облигаций ООО «Совкомбанк Факторинг» общим объемом 500 млн рублей была открыта 25 января 2024 г. В дату сбора книги заявок по размещению дебютного выпуска облигаций ООО «Совкомбанк Факторинг» поступили предложения от частных и институциональных инвесторов по участию в размещении на сумму более чем в четыре раза превышающую объем размещения.

Учитывая, что выпуск носил дебютный характер с целью оценки потенциала эмитента, как публичного заемщика, возможность увеличения объема облигационного займа компанией не рассматривалась. При определении аллокаций приоритет отдавался заявкам тех инвесторов, которые изъявили желание участия в выпуске на этапе премаркетинга.

Высокий интерес со стороны инвесторов к размещению данного выпуска показал значительный потенциал инструментов фондирования Группы Совкомбанк. Эмитент рассмотрит возможность нового размещения облигаций в ближайшее время.

Номинальная стоимость облигации – 1000 рублей. Срок обращения – 5 лет. Оферта – 1,5 года. Купонный период – 91 день. Ставка купона – 16% Цена размещения – 100% от номинальной стоимости. Дата расчетов на площадке Московской биржи – 30.01.2024 (второй уровень листинга). Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Выпуск размещается в рамках Программы облигаций с регистрационным номером 4-00710-R-001P от 10.04.2023. Регистрационный номер выпуска: 4-01-00710-R-001P от 25.05.2023.

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