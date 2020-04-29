Спрос на алмазы может восстановиться к третьему кварталу 2020 года

https://static.news.ru/photo/82a5f23e-8a08-11ea-8e68-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALROSA Group Press Service/Global Look Press

Гендиректор алмазодобывающей компании АЛРОСА Сергей Иванов считает, что спрос на российские алмазы должен вырасти к третьему кварталу 2020 года, когда восстановят работу ограночные производства.

Когда откроется огранка, потихоньку, к началу третьего квартала, спрос на алмазы должен начать восстанавливаться, — сказал в эфире телеканала РБК Иванов.

Он пояснил, что и АЛРОСА, и другие крупные алмазодобывающие компании не продают алмазы уже полтора-два месяца. По его мнению, этот период может продлиться ещё несколько месяцев и руководство компании к этому «морально готово».

Как писал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса российская алмазодобывающая компания АЛРОСА приняла решение отменить ближайшие аукционы и предоставить клиентам, испытывающим потребность в таком товаре, возможность поучаствовать в торгах в онлайн-формате. Первый такой аукцион прошёл с 23 марта по 6 апреля.