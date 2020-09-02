Спортзалы столкнулись с падением спроса после самоизоляции россиян

https://static.news.ru/photo/9e5d39f2-edb2-11ea-8173-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На фоне пандемии спрос на услуги спортзалов в России в августе упал по сравнению с прошлым годом на 30%, несмотря на отмену режима самоизоляции в стране.

В то же время выручка магазинов спортивных товаров растёт, так как многие теперь предпочитают заниматься спортом в домашних условиях, пишет РБК.

Падение спроса эксперты связывают с переходом людей на удалённую работу, переездом за город, падением доходов и нежеланием контактировать с посторонними.

В исследовании говорится, что многие спортивные клубы не смогли восстановиться после простоя во время режима самоизоляции. Отмечается, что 37% несетевых клубов после снятия ограничений так и не открылись.

Выручка фитнес-центров в августе по сравнению с августом прошлого года в Москве упала на 39%, в Санкт-Петербурге — на 33%. Однако в некоторых регионах показатели выручки восстановились до прошлогодних (Краснодарский край) или даже превысили её (Татарстан и Омская область).

Ситуация для спортивных центров остаётся непростой. Требования Роспотребнадзора вынуждают клубы работать с пониженной загрузкой, а спрос на новые абонементы неустойчив из-за угрозы второй волны пандемии.

Ранее NEWS.ru писал, что в Израиле кафе и фитнес-клубы были повторно закрыты из-за коронавируса.