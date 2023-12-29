СПБ Биржа остановила торги ценными бумагами Технический сбой остановил торги ценными бумагами на СПБ Бирже

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами, сообщается на сайте торговой площадки. Как отмечается, операции не производятся с 07:50 мск 29 декабря из-за технического сбоя.

ПАО «СПБ» сообщает о приостановке в 07:50 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются, — говорится в сообщении.

Ранее СПБ Биржа разработала и согласовала стратегию по разблокировке активов. Как отмечается, она предложена международными юридическими консультантами. Площадка намерена обратиться в OFAC (подразделение Министерства финансов США).

OFAC ввело санкции против биржи 2 ноября 2023 года. После рестрикций иностранные контрагенты площадки приостановили сотрудничество с СПБ Биржей. Вскоре площадка приостановила торги иностранными ценными бумагами. Причиной стало проведение комплаенс-процедур, связанное с американскими санкциями.

В ноябре в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти появились сведения о том, что СПБ Биржа подала заявление на банкротство. Позднее Арбитражный суд Москвы его вернул. Гендиректор площадки Евгений Сердюков после этого пояснил, что биржа не планирует ликвидироваться или оформлять банкротство. Он отметил, что приоритетной задачей биржи является вывод клиентских активов и она пытается получить разрешение OFAС на это.