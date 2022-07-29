Создатель русского Instagram: нас очень подвели узбекские программисты Приложение Lagooona стало жертвой азиатских разработчиков

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Доступ к Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) был заблокирован Роскомнадзором 14 марта за «призывы к насилию против россиян». Отечественные стартапы после этого бросились развивать аналоги. Один из них — Lagooona. Приложение уже создано, и позже в нем должны появиться 3D-аватары, своя криптовалюта и система рейтингования пользователей. Правда, в интервью NEWS.ru руководитель проекта Алексей Тартыков признался: русский Instagram делали узбекские и китайские программисты. Почему импортозамещение в IT стало проблемой - читайте в материале.

— Алексей, есть ли в вашем приложении то, чего нет в Instagram?

— Мы хотим разработать стейблкоин (криптовалюта, соответствующая реальной. К примеру, когда за одну монету дается один евро или доллар. — NEWS.ru). Его привяжем к рублю. Им смогут оплачивать баннеры и разные интеграции наши рекламодатели. Покупать эту криптовалюту можно будет за рубли, а вывести деньги из нее — на банковскую карту.

Кроме того, у нас будет два вида главной фотографии страницы. Первый — это загруженное фото, а второй — 3D. Такое изображение сгенерируют наши алгоритмы.

Другая фишка — это наши NFT (невзаимозаменяемые токены, чаще всего передающие их владельцу права на уникальные фото, картинки, видео- и аудиофайлы. — NEWS.ru). Мы хотим, чтобы аватары и фотографии пользователей были привязаны к невзаимозаменяемым токенам. Скорее всего, эти NFT можно будет продавать. Мы создадим для этих целей собственный маркетплейс внутри приложения — аналог американского OpenSea (на платформе можно создавать, покупать и продавать такие токены. — NEWS.ru).

Наконец, в Lagooona будет уникальная рейтинговая система. Чем дольше человек сидит в приложении, чем больше загружает фотографий и оставляет комментариев, тем выше у него рейтинг. Внутренние алгоритмы смогут рассчитать стоимость аккаунта пользователя. Это не значит, что мы будем скупать популярные аккаунты. Просто появятся примерные оценки, как кадастр, и на них можно будет ориентироваться при сделках.

— Когда стартовала разработка Lagooona?

— Все началось в марте. Над нашим проектом на аутсорсинге работала команда программистов из Узбекистана. Они нас очень подвели. Они не сами создавали код, а брали шаблоны с сайта Github (на нем можно посмотреть готовые коды, написанные разными айтишниками. — NEWS.ru). Нам же говорили, что код писали они.

Все же первая версия приложения оказалась каким-то чудом рабочей. В ней можно было даже выкладывать посты, как в Instagram. Но в апреле мы отказались от узбекских разработчиков. Проект на выходе оказался неработоспособным и не масштабируемым.

— Что было дальше?

— Мы попробовали найти специалистов на международной бирже фрилансеров. Нам попался китаец Николя Джин. Он сказал, что у него есть своя IT-команда уровней middle и senior (среднего и высокого. — NEWS.ru). Они готовы были закрыть 90% технических работ. Через две недели стало понятно, что снова ничего не выполнено. Было много ошибок.

Например, мы не могли зайти в свое приложение по логину и паролю. Приложение самостоятельно закрывалось буквально через несколько секунд после включения. Невозможно было сделать фотографию для аватара. Камера фотографировала все задом наперед: человек направлял объектив на себя, но вместо этого смартфон снимал кактус, стоящий перед ним. А еще одноминутные видео играли по три минуты. То есть они склеивались в одно длинное видео.

Код в целом был очень корявым, над ним, как мы потом поняли, работали начинающие программисты уровня junior.

Пользователи начали нас покидать. Мы сказали разработчикам из Китая: пока они не устранят все ошибки, им платить не будут. В ответ нас стали шантажировать. У китайцев была база данных пользователей — e-mail и имена. Они пригрозили: если мы не продолжим платить, то все сольют в Сеть и скажут, что это сделал наш стартап. Потом этого, правда, не произошло.

Фото: Личный архив Алексей Тартыков

— Сколько денег вы потеряли из-за этой истории?

— 8–9 тыс. долларов. Доллар был тогда по 110–120 рублей.

— Почему вы сразу не обратились к русским разработчикам?

Потому что в это время на рынке была суматоха, им было не до проектов. Большинство разработчиков, кому мы писали, уезжали из страны. Те же, кто остался, были загружены по полной.

— Сложно ли найти сейчас программистов-иностранцев для работы с проектами из России?

— Нет, если проект интересный, разработчики всегда найдутся. Правда, цены они подняли вплоть до 50%. Может быть, это связано с тем, что многие специалисты уехали из России и возник их дефицит. И зарубежные IT-специалисты этим пользуются.

— Что было с вами дальше?

— Мы нашли грамотную команду русских разработчиков. Они исправили все баги (ошибки. — NEWS.ru). Приложение сейчас доступно в Google Play и App Store. Его скачали около 2 тыс. пользователей. Большинство — москвичи. Но есть пользователи из-за рубежа, например из Объединенных Арабских Эмиратов.

— Сколько у вас сейчас человек в команде?

— 13 человек. Это разработчики, тестировщик и pr-специалист.

— Вы уже привлекали какие-то инвестиции?

— Да, у нас есть инвестор. Он дал нам 5 млн руб. До конца года хотим привлечь еще 14 млн. Кроме того, планируем выходить на венчурные фонды (организации, рискующие инвестировать в новый бизнес. — NEWS.ru). В России таких, к сожалению, мало. Поэтому будем пробовать азиатские — там проще получить деньги, и суммы больше, чем у нас.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

— Каких результатов ждете до конца года?

— Мы хотим привлечь 4 млн активных пользователей. А по выручке пока не скажу: надо сначала получить доход от рекламы, а потом будем считать.

— Общаетесь ли вы с известными блогерами, чтобы они зарегистрировались у вас?

— Конечно. Прямо сейчас работаем с несколькими блогерами с аудиторией в 5–6 млн человек. Они готовы с нами сотрудничать. У них упала аудитория на 30%, поэтому им нужны новые площадки.

Мы готовы отдать первым 100 блогерам, создавшим у нас аккаунт, 35% всего нашего рекламного дохода.

Фото: Личный архив Алексей Тартыков

— Вы говорили, что вы против политики в соцсетях. Что это значит — там не будет оппозиционных или, наоборот, прогосударственных пабликов?

— Я имел в виду, что в нашем приложении каждый человек сможет выражать свою точку зрения. И никакому давлению он подвергаться не станет. В приложении можно создавать любые паблики — оппозиционные, неоппозиционные, без разницы. Главное, чтобы все было в рамках закона.

Корреспондент NEWS.ru решил зарегистрироваться в Lagooona. Это заняло не более пяти минут. Дизайн приложения минималистичный, преобладает белый цвет — черта всех новых российских проектов, пытающихся заменить западных техногигантов.

В Lagooona можно искать других пользователей или фотографии по тегам. Последних там немного, их можно пролистывать прямо под поисковой строкой. Все загруженные в соцсеть изображения корреспондент NEWS.ru просмотрел за несколько минут. В основном это странные мемы, фото еды, котов, есть изображения Иисуса Христа и Владимира Путина. Фотографий обычных пользователей пока мало. Все аккаунты, как правило, без описаний, в них загружены по три-четыре изображения. Для понимания, что за человек перед вами, этого недостаточно. Поэтому комфортное общение через такую соцсеть вряд ли возможно.

Вывод — говорить о полноценной замене Instagram даже в отдаленной перспективе пока рано.