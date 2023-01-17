Совместное российско-индийское предприятие начало выпуск АК-203 для Индии

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Автомат АК-203 (автомат Калашникова)

Совместное российско-индийское предприятие начало выпуск автоматов Калашникова АК-203 для индийской армии, сообщается в пресс-релизе на сайте Рособоронэкспорта. Планируется полностью локализовать производство автоматов АК-203 в Индии. Кроме того, совместное предприятие может увеличить объем производства, провести модернизацию для выпуска перспективных моделей на платформе автомата Калашникова и экспортировать продукцию в третьи страны.

На предприятии Korwa Ordnance Factory в Амети, штат Уттар-Прадеш, выпущена первая партия 7.62 мм автоматов Калашникова AK-203. Начало поставок индийской армии ожидается в ближайшее время, — сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Отмечается, что Индия стала первой страной, которая начала производить «двухсотую» серию автоматов бренда «Калашников». автоматы этой серии сохранили все преимущества традиционной схемы АК, включая надежность, долговечность и простоту технического обслуживания.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» в 2022 году нарастил оружейное производство на 40% в сравнении с объемами предыдущего года, показав рекордный результат за последние 20 лет. Кроме того, концерн отчитался о выполнении 45 контрактов в рамках гособоронзаказа, 24 договоров по линии военно-технического сотрудничества и организовал лицензионное производство по одному контракту. Это самые большие договоры в истории предприятия.