Совладелец компании «Б. Ю. Александров» объявлен в международный розыск

Партнёр скончавшегося около года назад основателя компании «Б. Ю. Александров» Бориса Александрова, сооснователь группы компаний «Ростагроэкспорт» Юрий Изачик объявлен в международный розыск. Причиной стало уголовное дело о принуждении к совершению сделки. По этому же делу разыскивается предприниматель Леонид Белиловский, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствием вынесено постановление о признании Изачика и Белиловского обвиняемыми по ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения организованной группой). Затем они были объявлены в федеральный и международный розыск, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Изачику принадлежали 100% долей в уставном капитале компании. Представители компании и следствия пока не давали ТАСС комментариев по ситуации.

Отмечается, что в Тверской суд Москвы поступили ходатайства о заочном аресте объявленных в розыск предпринимателей. Рассмотрение дела назначено на 9 ноября.

Борис Александров, Юрий Изачик и Леонид Микиртумов основали компанию «Ростагроэкспорт» в 1995 году. Она включает в себя три производственные площадки кисломолочной продукции и глазированных сырков в Московской области, Саратове и Калининграде. После смерти Александрова в ноябре 2020 года в компании начался корпоративно-наследственный спор.

Ранее сообщалось, что конфликт привлёк внимание инвестиционной компании А1, которая решила на этом фоне выкупить «Ростагроэкспорт».