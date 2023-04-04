Одна из крупнейших логистических компаний может сменить основного владельца РБК: акционер Globaltrans продаст одну из крупнейших автотранспортных компаний

Фото: globaltrans.com

Акционер железнодорожного оператора Globaltrans Александр Елисеев ведет переговоры о продаже автомобильного грузоперевозчика Globaltruck группе «Монополия», сообщает РБК со ссылкой на два информированных источника. Известно, что переговоры о продаже контрольного пакета акций ведутся еще с середины 2022 года.

На текущий момент комментариев нет. Прокомментируем, когда и если появятся детали, — заявили в «Монополии».

Президент автотранспортной компании ITECO Евгений Бабаев тоже подтвердил, что ему поступало предложение о продаже акций компании, но они сочли эту покупку нецелесообразной.

По подсчетам аналитиков, стоимость контрольного пакета составляет 2,589 млрд рублей. При этом приближенный источник утверждает, что продавец получит за свой пакет сумму больше.

По итогам 2022 года МосБиржа оценила волатильность российского рынка в 39 пунктов. В том же году Россия установила антирекорд по данному критерию, также известному как «индекс страха». Спустя месяц после начала СВО он достигал 169,96 пункта. В начале пандемийного кризиса в марте 2020 года «индекс страха» на рынке акций в России достигал примерно 129 пунктов.