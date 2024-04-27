Совкомбанк создает условия для увеличения рождаемости

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Надия Имаметдинова, HR-директор Совкомбанка, приняла участие во всероссийской конференции «Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма». Участники представили лучшие корпоративные практики, содействующие достижению целей демографической политики страны.

Группа «Совкомбанк» регулярно расширяет социальный пакет в отношении членов семьи сотрудников. На текущий момент действуют специализированные программы ДМС, компенсация оплаты частных детских садов, выплаты за рождение, помощь при подготовке ребенка к поступлению в вуз и первоклассников в школу. Совкомбанк финансирует поездки в детские лагеря и семейный отдых, организовывает семейные корпоративные праздники. В 2023 году банк также запустил кредиты на ЭКО и образование со ставкой 1%.

«В Совкомбанке действует более 30 социальных программ поддержки сотрудников, в том числе направленные на повышение благополучия семей и увеличение рождаемости – мы ценим семейные ценности и учитываем национальные приоритеты в своей стратегии», – рассказала Надия Имаметдинова.