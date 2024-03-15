Совкомбанк отчитался о рекордной прибыли за 2023 год

Фото: Пресс-служба Совкомбанка

В 2023 году ПАО «Совкомбанк» заработал рекордные в своей истории 95 млрд рублей (4,6 рублей на одну акцию) чистой прибыли. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Чистая прибыль состоит на 2/3 из регулярной прибыли (64 млрд рублей), на 1/3 – из нерегулярной прибыли (31 млрд рублей). Акционерный капитал Совкомбанка вырос на 60%, до 264 млрд рублей, в три раза опережая рост капитала банковского сектора в целом. Активы выросли на 46% до 3,2 трлн рублей за счет как органического роста, так и положительной переоценки портфеля ценных бумаг и приобретения крупной страховой группы.

Также отмечается, что розничный кредитный портфель вырос на 36%, до 796 млрд рублей в основном за счет роста залогового кредитования: автокредиты выросли на 65%, ипотечные кредиты – на 36%. Портфель корпоративных кредитов вырос на 38% до 1,1 трлн рублей. Текущие счета и депозиты клиентов выросли на 48% до 2,5 трлн рублей. Чистый процентный доход вырос на 35% и составил 139 млрд рублей. Коме того, банк приобрел у производителей 36 тонн золота, 10% всего добытого золота в России в 2023 году, и продал их физическим лицам и экспортерам.

«В 2024 году мы рассчитываем, что существенный рост регулярной прибыли поможет нам показать абсолютный результат, сравнимый с прошлогодним рекордом. На 2025 год наш план – добиться нового рекорда за счет органического роста по всем направлениям деятельности, а также за счет синергии от приобретения Хоум Банка. Идет адаптация нашего розничного сегмента к высоким процентным ставкам и их возможному снижению к концу 2024 года. Это один из главных вызовов 2024 и главная возможность для 2025 года», — заявил председатель правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Гусев.