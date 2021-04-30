Совкомбанк ликвидирует бренд «Восточный»

https://static.news.ru/photo/8aea5cd6-a99d-11eb-b520-96000091f725_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

После поглощения «Восточного» бренд банка не сохранится, Совкомбанк начнёт реформировать полученную сеть отделений уже в третьем квартале текущего года. Об этом сообщил совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью РБК.

Инвестировать в два бренда — это дорого. И весь смысл синергии при слиянии банков в том, чтобы затраты были более умными, чтобы не держать параллельные системы, параллельные процессы, параллельные бренды, — пояснил Хотимский.

После поглощения председателем правления «Восточного» стал экс-зампред Совкомбанка Кирилл Соколов, а члены правления и топ-менеджеры, занимавшие ключевые посты в «Восточном», попали под сокращение.

Согласно отчётности по МСФО, на 30 сентября 2020 года в «Восточном» работали 9640 сотрудников. Ранее Хотимский сообщил, что сокращения персонала «Восточного», работающего непосредственно с клиентами, не планируется, однако не исключено закрытие некоторых отделений.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» СК РФ возбудил в феврале 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, поданного в ФСБ. Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви проходил в качестве главного фигуранта этого дела.

Совкомбанк объявил о намерении заключить сделку с основными акционерами «Восточного» 25 марта. Свои пакеты Совкомбанку продали инвестфонд Baring Vostok, «Финвижн» Артёма Аветисяна и член совета директоров Шерзод Юсупов.