Совфед хочет освободить от налогов большие компании

https://static.news.ru/photo/1402ce06-9aac-11ea-9ef6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации предложил правительству расширить меры поддержки бизнеса в связи с коронавирусом. Парламентарии хотят освободить от налогов не только малый и средний бизнес, но и другие предприятия из пострадавших отраслей.

Соответствующее письмо было направлено на имя первого заместителя председателя кабмина Андрея Белоусова. Его подписал первый вице-спикер СФ Николай Фёдоров, передаёт РИА Новости.

Члены верхней палаты предлагают изменить Налоговый кодекс и внести дополнения в постановление правительства о мерах по обеспечению устойчивого развития экономики.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин одобрил идею о повышении объёма поддержки аграриев. Он хочет выделить дополнительные 4,5 млн рублей на эти цели.