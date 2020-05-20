Совфед хочет освободить от налогов большие компании

Совет Федерации предложил правительству расширить меры поддержки бизнеса в связи с коронавирусом. Парламентарии хотят освободить от налогов не только малый и средний бизнес, но и другие предприятия из пострадавших отраслей.
Соответствующее письмо было направлено на имя первого заместителя председателя кабмина Андрея Белоусова. Его подписал первый вице-спикер СФ Николай Фёдоров,
Члены верхней палаты предлагают изменить Налоговый кодекс и внести дополнения в постановление правительства о мерах по обеспечению устойчивого развития экономики.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин одобрил идею о повышении объёма поддержки аграриев. Он хочет выделить дополнительные 4,5 млн рублей на эти цели.
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