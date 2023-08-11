VK переедет на остров в Калининградской области VK решила переехать в Россию и уйти с Лондонской биржи

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Акционеры и совет директоров VK утвердили решение о редомицилляции — смене места регистрации, сообщает пресс-служба компании. В настоящее время компания зарегистрирована на территории Британских Виргинских островов, однако руководство VK намерено перенести ее в Россию.

По словам представителей компании, после государственной регистрации в России VK Company Limited станет сменит название на Международное публичное акционерное общество «ВК» или МКПАО «ВК». Местом ее нахождения станет остров Октябрьский Калининградской области. Состав совета директоров общества не изменится.

Также были приняты решения о делистинге (исключении ценных бумаг. — NEWS.ru) Глобальных депозитарных расписок и Еврооблигаций Компании с Лондонской фондовой биржи и о первичном листинге акций Компании на Московской бирже, — уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, с 3 июля 2023 года управление соцсетью «ВКонтакте» перешло коллегиальному органу, в состав которого вошли представители топ-менеджмента VK и представителей менеджмента соцсети. Решение было принято после ухода генерального директора «ВКонтакте» Марины Красновой и вице-президента по технологиям и разработке VK Александра Тоболя.