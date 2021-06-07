Сотрудникам «Сбера» разрешили брать неоплачиваемый отпуск до года

https://static.news.ru/photo/1526c80e-c793-11eb-b76b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники «Сбера» теперь могут без боязни потери рабочего места перейти на дистанционный режим из другого региона на три месяца в году, а также уйти в неоплачиваемый отпуск на срок до года, чтобы отдохнуть или реализовать свои планы. Об этом сообщается на сайте банка.

Если сотруднику «Сбера» нужен карьерный тайм-аут, то по договорённости с руководителем можно оформить долгосрочный неоплачиваемый отпуск. В этот период сотрудник сможет реализовать свои планы: пройти обучение, запустить стартап, написать научную работу или просто отдохнуть. А компания сохранит ценного сотрудника. Саббатикал может длиться от одного до 12 месяцев, прервать его можно в любой момент, — говорится в сообщении.

Также сотрудникам компании предоставляют возможность три месяца в году работать удалённо из другого региона РФ с сохранением всех корпоративных льгот, в том числе дополнительного медстрахования.

Ранее о решении перевести треть сотрудников на постоянный удалённый режим работы сообщили банки МКБ, Райффайзенбанк и Росбанк. Как рассказали в кредитных организациях, персоналу предоставят возможность выбора: трудиться полностью в удалённом формате или посещать офис несколько раз в неделю. При этом в Раффайзенбанке и Росбанке систему уже адаптировали таким образом, что даже приём сотрудников на работу может осуществляться дистанционно. В большинстве случаев в подобном режиме трудятся специалисты IT и департамента информационных технологий. Эти изменения позволяют банкам экономить средства.