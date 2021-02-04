Сотовые операторы выступили против госрегулирования цен на связь

Представители «большой тройки» операторов мобильной связи: МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») направили письмо зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышенко, в котором заявили о неоправданности госрегулирования цен на пропуск голосового трафика. По их мнению, идея, предложенная Минцифры, ослабит конкуренцию.
Минцифры подготовило изменения в порядок регулирования межоператорских тарифов, они устанавливаются для операторов фиксированной связи, которые владеют не менее 25% номерной ёмкости в регионе. Министерство предлагает распространить госрегулирование тарифов на пропуск голосового трафика для оператора универсальной связи (в России таким статусом обладает только «Ростелеком») и на его взаимодействие с мобильными операторами. Если межоператорские тарифы сотовых компаний превысят регулируемые цены для оператора универсальной связи, он сможет требовать возмещение разницы.
Как
Представитель МТС пояснил РБК, что проект Минцифры нуждается в проработке, поскольку его принятие может означать ценовое регулирование по широкому спектру услуг, что негативно скажется на их развитии.
Как писал NEWS.ru, операторы связи в текущем году могут поднять тарифы на мобильную связь на 10–15%. Об этом заявил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. В Ассоциации операторов телефонной связи возможный рост цен подтвердили. Причиной этого называют пандемию коронавируса, из-за которой операторам пришлось увеличить затраты. Специалисты отмечают, что при этом рост цен будет неравномерным. Базовые услуги, включая голосовые звонки и Интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, нежели тарифы средней и высокой категорий. Операторы будут компенсировать выпадающие доходы и дополнительные расходы на законодательные инициативы государства через сопутствующие услуги и корпоративные контракты, допускают аналитики.