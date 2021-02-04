Сотовые операторы выступили против госрегулирования цен на связь

https://static.news.ru/photo/521ccaba-678a-11eb-9b1f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители «большой тройки» операторов мобильной связи: МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») направили письмо зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышенко, в котором заявили о неоправданности госрегулирования цен на пропуск голосового трафика. По их мнению, идея, предложенная Минцифры, ослабит конкуренцию.

Минцифры подготовило изменения в порядок регулирования межоператорских тарифов, они устанавливаются для операторов фиксированной связи, которые владеют не менее 25% номерной ёмкости в регионе. Министерство предлагает распространить госрегулирование тарифов на пропуск голосового трафика для оператора универсальной связи (в России таким статусом обладает только «Ростелеком») и на его взаимодействие с мобильными операторами. Если межоператорские тарифы сотовых компаний превысят регулируемые цены для оператора универсальной связи, он сможет требовать возмещение разницы.

Как сообщает РБК, по мнению «большой тройки», проект «накладывает двойное финансовое обременение на операторов связи», кроме того, он противоречит законам «О связи» и «О конкуренции». В связи с этим, операторы просят Чернышенко провести дополнительное обсуждение изменений.

Представитель МТС пояснил РБК, что проект Минцифры нуждается в проработке, поскольку его принятие может означать ценовое регулирование по широкому спектру услуг, что негативно скажется на их развитии.

Как писал NEWS.ru, операторы связи в текущем году могут поднять тарифы на мобильную связь на 10–15%. Об этом заявил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. В Ассоциации операторов телефонной связи возможный рост цен подтвердили. Причиной этого называют пандемию коронавируса, из-за которой операторам пришлось увеличить затраты. Специалисты отмечают, что при этом рост цен будет неравномерным. Базовые услуги, включая голосовые звонки и Интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, нежели тарифы средней и высокой категорий. Операторы будут компенсировать выпадающие доходы и дополнительные расходы на законодательные инициативы государства через сопутствующие услуги и корпоративные контракты, допускают аналитики.