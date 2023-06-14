Составлен рейтинг самых здоровых регионов России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единая программа лояльности X5 Клуб представила первый Индекс «Авокадо», который отражает популярность продуктов для правильного питания в среднем по России и в отдельных регионах.

В среднем доля ЗОЖ-продуктов в товарообороте торговых сетей X5 составила 15,2%. Среди самых «здоровых» регионов — Кабардино-Балкарская (18,9%) и Карачаево-Черкесская (17,2%) республики, ХМАО - Югра (17,3%) и Тюменская область (17,3%).

К примеру, в Кабардино-Балкарии наибольшей популярностью пользовались бананы, а в Карачаево-Черкессии чаще всего покупали экзотические фрукты (ананас, манго и другие). В целом по стране самыми востребованными «здоровыми» продуктами стали груша, айва, рыба и рыбные продукты, а также растительные сыры.

Отмечается, что самый большой прирост доли здоровых продуктов в потребительской корзине по итогам первого квартала год к году продемонстрировали Калининградская область (продажи товаров здорового питания здесь выросли на 70,7%), Иркутская область (рост на 63%), Карачаево-Черкессия (рост 58%), республика Алтай (рост 52%), Томская область (рост 49%).

В целом по стране динамичнее всего росло потребление выпечки без сахара и глютена (776%), груш и айвы (305%), морепродуктов (269%), растительных аналогов молочных продуктов (276%). При этом спрос на растительные аналоги молока (соевое, кокосовое, миндальное и другие) наоборот сократился на 63%. Также снизились продажи диетического мяса птицы и сахарозаменителей.

«Х5 поддерживает стремление наших покупателей вести здоровый образ жизни, в первую очередь за счет предоставления широкого выбора полезных продуктов, которые позволяют разнообразить и сбалансировать рацион. Более того — это одна из целей стратегии устойчивого развития компании, принятой еще в 2019 году. Мы запустили Индекс “Авокадо” для того, чтобы в постоянном режиме мониторить, как меняется востребованность продуктов для правильного питания в разных регионах страны, и какие конкретно продукты чаще всего выбирают посетители наших магазинов. Индекс будет выходить в ежеквартальном режиме и будет отражать изменение динамики потребления в регионах нашего присутствия», — отметил директор по лояльности и партнерствам компании Александр Чухонцев.

Продукты для здорового питания в среднем попадали в каждый 7 чек, их выбирают около 35 миллионов покупателей. Всего за первые три месяца 2023 года было продано почти 970 миллионов товаров для здорового питания, включая более 11 миллионов штук авокадо. В ТОП-3 регионов по количеству проданных единиц этого фрукта оказались помимо «зожных лидеров» - Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик – Иркутская область и Ставропольский край.