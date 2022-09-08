Sony Music объявила об уходе из России

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Sony Music объявила об уходе из России спустя шесть месяцев после полной остановки работы в стране, сообщает Billboard. По информации журнала, американская звукозаписывающая компания передаст управление российским филиалом фирмы местным владельцам. В качестве причин, по которой Sony Music решила уйти с российского музыкального рынка — конфликт на Украине и антироссийские санкции.

Поскольку конфликт на Украине продолжает оказывать разрушительное гуманитарное воздействие, а санкции в отношении России продолжают усиливаться, мы больше не можем сохранять присутствие в России, вступающее в силу немедленно, — сказано в заявлении компании.

Российский лейбл Sony Music перейдет под крыло директора Sony Music Russia Арины Дмитриевой. Информация о передаче и регистрации новой компании была размещена на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России 25 августа. По словам источника, знакомого с ситуацией, новая российская музыкальная компания полностью независима от Sony Music Group и будет представлять интересы только местных исполнителей.

В конце марта стало известно, что Spotify прекратит работу в России. На подобный шаг руководство сервиса решилось из-за принятия закона об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях ВС РФ. Компания полностью остановила работу на территории РФ 11 апреля, а 18 апреля Spotify был удален из App Store для российских пользователей.