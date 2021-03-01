Соглашения по стоимости сахара и масла продлевать не планируют

https://static.news.ru/photo/df09940a-7a9d-11eb-814e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что продлевать действие соглашений, фиксирующих предельную отпускную стоимость сахара и подсолнечного масла в России, пока не планируется.

Впереди ещё месяц действия текущих соглашений, и в дальнейшем не хотелось бы сильно вмешиваться в рыночные отношения в этой отрасли и продлевать эти соглашения или увеличивать количество товарных категорий, подпадающих под них, — цитирует ТАСС Евтухова.

По его мнению, жёсткое регулирование «ломает логистику и цепочки поставок продукции», что может привести к неблагоприятным с точки зрения макроэкономики последствиям.

Гарантировать, что вообще никаких действий предприниматься не будет, сегодня тоже невозможно. Посмотрим, как будут развиваться события с точки зрения роста или снижения цен на те или иные продовольственные товары, — добавил замминистра.

Он отметил, что стабилизацию цен на продукты питания, по которым заключены соглашения, подтверждают данные Росстата и ФНС. Ситуацию на продовольственном рынке России в настоящий момент Евтухов назвал стабильной. Минсельхоз, по его словам, ожидает в текущем году хороший урожай и прогнозирует, что недостатка в отечественных продуктах не будет, а значит, не будет и причин для роста цен.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, розничная цена — 110 рублей за литр. Стоимость килограмма сахара установлена на уровне 36 и 46 рублей соответственно. Эти цены будут действовать до 1 апреля.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о докладе Bloomberg, согласно которому Россия отнесена к «горячим точкам» по росту цен на продукты. Такая информация не соответствует действительности, заявил он в разговоре с журналистами. Пескова попросили прокомментировать данные компании NielsenIQ о том, что более половины россиян почувствовали последствия пандемии на собственных доходах, а 70% граждан экономят в том числе на продуктах питания, а также данные агентства Bloomberg, которое включило Россию в список «горячих точек». Его также спросили о методах борьбы с такой ситуацией, в частности о продуктовых сертификатах. Представитель Кремля отметил, что подобная инициатива уже разрабатывается.