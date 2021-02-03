СОГАЗ получил пакет Абрамовича в Первом канале

https://static.news.ru/photo/f5178d78-a907-11ea-ac61-fa163e074e61_660.jpg Роман Абрамович Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кандидатом в совет директоров Первого канала выдвинут председатель правления АО «СОГАЗ» Антон Устинов. Также в списке фигурируют четыре федеральных чиновника, три топ-менеджера ВТБ и генеральный директор телеканала Константин Эрнст.

По данным РБК, появление Устинова обусловлено тем, что компания является акционером канала: доля составляет 20%.

В настоящее время 51% Первого канала контролирует государство, однако в ближайшее время эта доля должна снизиться до 34%. Такое распоряжение дал президент Владимир Путин.

Пакет из 20% акций с лета 2018 года принадлежал бизнесмену Роману Абрамовичу. Весной 2019 года его приобрёл ВТБ, а осенью 2020 объявил, что больше не является владельцем доли телеканала. По информации источников РБК, в настоящее время этот пакет акций перешёл СОГАЗу.

Также акционерами Первого канала являются Росимущество, ФГУП «ИТАР-ТАСС», ФГУП «Телевизионный технический центр „Останкино“» и холдинг «Национальная Медиа Группа».

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