Представители московского бизнеса неплохо справляются с экономической ситуацией, связанной с распространением коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Бизнес довольно неплохо ведёт себя. Он откликается на наши просьбы. Более того, представители бизнеса сами выступают с предложениями по выделению дополнительных лабораторных или медицинских мощностей, — сообщил градоначальник в эфире телеканала «ТВ Центр».
Ранее NEWS.ru писал, что совет Госдумы рассмотрит законодательные инициативы правительства по поддержке бизнеса во время пандемии коронавируса. Внеочередное заседание состоится 26 марта. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, предложения носят приоритетный характер, так как речь идёт о преодолении экономических вызовов и необходимости оказания помощи предпринимателям. Володин уточнил, что во время заседания планируется рассмотреть около четырёх инициатив.