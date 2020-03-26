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Компании, производящие в России продукцию для борьбы с коронавирусом, будут работать на следующей неделе. Об этом сообщил глава Минпромторга страны Денис Мантуров.

Предприятия промышленности будут выполнять решение президента РФ. Следующая неделя для них станет нерабочей. Это не относится к производствам, задействованным в изготовлении продукции, необходимой для противодействия коронавирусу, — цитирует ТАСС главу...