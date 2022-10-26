СМИ узнали, кому Mercedes-Benz продаст свой завод в Подмосковье «Ведомости»: Mercedes-Benz продаст завод в Подмосковье дилеру «Автодом»

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Компания Mercedes-Benz продаст свой завод в Подмосковье дилеру «Автодом». Сделка должна быть анонсирована 26 октября. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

«Мерседес-Бенц мануфэкчуринг рус» («дочка» немецкой Mercedes-Benz AG) продаст принадлежащий ей завод по производству легковых автомобилей Mercedes в Подмосковье дилерскому холдингу «Автодом». Сделка между сторонами будет анонсирована уже 26 октября, — говорится в информации издания.

Летом газета «Коммерсант» писала о том, что немецкий концерн намерен продать свой завод в Московской области. тогда было известно, что в переговорах участвует большое число дилеров, однако основным претендентом на покупку является автохолдинг «Автодом».

По данным «Ведомостей», в течение определенного времени Mercedes-Benz AG сможет в течение определенного времени вернуть свои права над заводом. При этом сообщается, что договор о продаже предприятия был опдписан еще на прошлой неделе.

В связи с событиями на Украине о приостановке производства в России заявили такие автоконцерны, как Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo Trucks, Ford, General Motors и Stellantis (бренды Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Dodge, Fiat). 23 сентября стало известно, что Toyota закрывает завод в Шушарах (Санкт-Петербург), поскольку автоконцерн так и не смог наладить поставки комплектующих в РФ. Площадку собираются законсервировать и впоследствии продать. При этом концерн не уходит с российского рынка.