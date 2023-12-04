Доходы российских компаний резко сократились ФНС: доходы компаний в РФ сократились вдвое за первое полугодие 2023 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доходы российских компаний за первые шесть месяцев 2023 года снизились вдвое по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, выяснили «Известия», изучив данные аналитического портала ФНС. Из них следует, что доходы участников отечественного бизнеса составили 342,2 триллиона рублей по сравнению с 694,1 триллиона в прошлом году.

Эксперты указали, что снижение доходов может быть связано с внешними санкциями, высокой базой 2022 года, а также падением поступлений средств нефтегазовых организаций. В частности, выручка «Интер РАО» снизилась на 43%, «Газпрома» — на 36%, «Роснефти» — на 8%, ЛУКОЙЛа — на 12%, «Уралкалия» — на 26%, «Акрона» — на 34%, «НОВАТЭКа» — на 9%, «ФосАгро» — на 28%. Данные Центробанка подтверждают эти расчеты.

На доходы предприятий оказали влияние внешние санкции, сокращение экспортной выручки, нарушение логистических цепочек, перестроение процессов производства, — пояснил генеральный директор консалтинговой группы «Гебель» Сергей Гебель.

Гендиректор «Бизнес консалтинг GRANDIS» Александр Михайлов среди главных рисков сокращения доходов компаний назвал прекращение их деятельности, а также банкротство как самих организаций, так и их учредителей. Член московского регионального отделения «Деловой России», управляющий «АСТРА-СБ», Антон Вдовиченков, добавил, что ситуация может стать критической из-за падения курса рубля. По его словам, из-за этого доходность предприятий снижается, и они теряют возможность обеспечивать своих сотрудников достойной оплатой труда.

При этом данные ФНС показывают, что прибыль компаний за первые шесть месяцев 2023 года, напротив, выросла на 31% и составила 18,1 трлн рублей. По данным «Известий», такая тенденция наблюдается в тех отраслях, которые не требуют существенных капитальных расходов по сравнению с добывающими и обрабатывающими сферами.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство зафиксировало увеличение доходов бюджета РФ на 3% по сравнению с прогнозом. По его словам, это произошло за счет роста ВВП страны, который стал возможен благодаря решениям президента Владимира Путина о помощи различным отраслям и гражданам.