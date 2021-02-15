СМИ сообщили о просьбе производителей повысить цены на колбасу и сосиски

https://static.news.ru/photo/23d2c88c-635a-11eb-b1e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Запросы о повышении оптовых цен на свою продукцию отправили в торговые сети мясопереработчики. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на представителей сетей.

В своём обращении поставщики ссылаются на увеличение стоимости сырья и просят увеличить цены на 10%. В торговых сетях отмечают, что производители в ряде случаев обещают растянуть повышение цен на несколько месяцев.

Как сообщает один из крупных переработчиков мяса, в настоящее время стоимость тушки бройлера первой категории составляет 138 рублей за кг, в то время как годом ранее цена составляла 92 рубля. Цена килограмма свинины на кости составляет около 138 рублей против 119 рублей в феврале 2020 года.

В Минсельхозе утверждают, что обращений от мясопереработчиков не получали. При этом причин для роста цен в ведомстве не видят, так как из-за перенасыщения рынка в начале года стоимость свинины и мяса птицы снизилась. В министерстве подчеркнули, что сейчас цена на убойное куриное мясо ниже, чем была два года назад.

Ранее NEWS.ru писал, что около половины российских компаний хотят поднять цены в 2021 году.